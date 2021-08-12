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НОВОСТИ

Еще один крупный город в Афганистане почти захвачен талибами

18:30 12.08.2021 Источник: Интерфакс

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг взяли под контроль штаб-квартиру полиции и два полицейских участка в Герате - третьем по величине городе Афганистана, сообщает корреспондент Би-би-си со ссылкой на Совет провинции.

"Талибан" захватил штаб-квартиру полиции, а также третий и четвертый полицейские участки", - написала корреспондент в твиттере.

По ее словам, член Совета провинции Герат сообщил, что в настоящий момент город находится "на грани краха".

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