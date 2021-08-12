ВУЗам предложено самим принимать решение по поводу дистанта во время пандемии
19:00 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вузы вправе по своему усмотрению вводить дистанционный формат обучения в условиях пандемии, соответствующее пояснение рекомендаций пресс- служба Минобрнауки РФ опубликовала в четверг в своем телеграм-канале. Также университетам рекомендовано собирать статистику по вакцинации и уровню коллективного иммунитета среди студентов.
"Университеты вправе определять формат дистанта или его отсутствие по своему усмотрению - опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, информацию об эпидемиологической ситуации в регионе и здравый смысл", - говорится в сообщении.
Кроме того, министерство рекомендует информировать студентов о важности вакцинации в удобной форме, например, через соцсети. Также вузы могут предусмотреть особое расписание посещений спортивных, культурных и других объектов и организовать мобильные пункты вакцинации на своей территории.
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