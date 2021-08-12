Волкоу и Жданову заочно предъявлено обвинение

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соратникам блогера Алексея Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

"Моему подзащитному Жданову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 239 УК РФ "Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением", - сказал адвокат Жданова Владимир Воронин.