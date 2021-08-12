Вместе с Фондом капитального ремонта мы разработаем дорожную карту по проблемным объектам ЗАО - Попов

18:53

Фото Александра Маликова



В совещании Фонда капитального ремонта г. Москвы принял участие телеведущий “60 минут” Евгений Попов. На совещании были подняты вопросы о проведения капитального ремонта в жилищном фонде ЗАО.

«Как к журналисту, ко мне обратились десятки жителей Западного округа с просьбой оказать содействие в решении одного из самых острых и актуальных вопросов – капитального ремонта жилых домов. Эти же темы поднимал и на недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и его заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым. Совещание в Фонде капитального ремонта стало важным этапом в решении этой проблемы», — рассказал телеведущий.

Много нареканий по качеству и срокам выполнения ремонтных работ поступает из района Дорогомилово, восемь домов требуют срочного вмешательства властей города, необходимо срочно начать или завершить строительные работы. Требует немедленных действий и ситуация с ремонтом жилых домов в Раменках, Филевском парке, Филях-Давыдково и Можайском районах.

Артур Кескинов, Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, комментируя ситуацию, поясняет «Проблемы понятны. Фонд капитального ремонта берет неделю на разработку дорожной карты. Для каждого проблемного адреса будет назначен куратор от нашей организации, который на месте займется устранением недостатков и работой со строительными организациями. Полагаю, что некоторые из подрядчиков лишатся своих контрактов»

Очередная встреча по вопросу кап. ремонта состоится на следующей неделе. «Вместе с представителями Фонда зафиксируем основные моменты – даты выхода на объекты, окончание работ. О принятых мерах расскажу жителям каждого дома. Считаю важным, чтобы люди понимали: мы все платим за капремонт и должны получать качественные услуги. От этого зависит комфорт москвичей. Задача органов власти – отслеживать ситуацию и вовремя принимать меры к недобросовестным подрядчикам», — отметил журналист Евгений Попов.