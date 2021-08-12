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НОВОСТИ

Талибы захватили столицу афганской провинции Герат - СМИ

19:25 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль город Герат, который является административным центром одноименной провинции, расположенной на западе Афганистана. Об этом в четверг сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.

По сведениям агентства, правительственные силы были вынуждены отступить, "чтобы не допустить разрушения города".

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