Талибы захватили столицу афганской провинции Герат - СМИ

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль город Герат, который является административным центром одноименной провинции, расположенной на западе Афганистана. Об этом в четверг сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источник в афганских службах безопасности.

По сведениям агентства, правительственные силы были вынуждены отступить, "чтобы не допустить разрушения города".