Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ

20:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не должны рассматривать вызовы со стороны России и Китая отдельно друг от друга. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на симпозиуме, посвященном ракетной и космической обороне, в Ханствилле (штат Алабама).

"Я считаю, что ошибочно думать о них в изоляции друг от друга, - сказал он. - В декабре 2020 года, например, Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование Восточно-Китайского и Японского морей. Только в прошлом месяце Россия и Китай провели крупномасштабные учения обычных вооруженных сил. Их длительные связи в сфере обороны нельзя недооценивать или игнорировать".