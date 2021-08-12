Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
20:06 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не должны рассматривать вызовы со стороны России и Китая отдельно друг от друга. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на симпозиуме, посвященном ракетной и космической обороне, в Ханствилле (штат Алабама).
"Я считаю, что ошибочно думать о них в изоляции друг от друга, - сказал он. - В декабре 2020 года, например, Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование Восточно-Китайского и Японского морей. Только в прошлом месяце Россия и Китай провели крупномасштабные учения обычных вооруженных сил. Их длительные связи в сфере обороны нельзя недооценивать или игнорировать".
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