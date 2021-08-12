0
0
151
НОВОСТИ

Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ

20:06 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не должны рассматривать вызовы со стороны России и Китая отдельно друг от друга. Об этом заявил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард на симпозиуме, посвященном ракетной и космической обороне, в Ханствилле (штат Алабама).

"Я считаю, что ошибочно думать о них в изоляции друг от друга, - сказал он. - В декабре 2020 года, например, Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование Восточно-Китайского и Японского морей. Только в прошлом месяце Россия и Китай провели крупномасштабные учения обычных вооруженных сил. Их длительные связи в сфере обороны нельзя недооценивать или игнорировать".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:33 12.08.2021
Глава «Сириуса» Елена Шмелева предложила использовать объекты Универсиады-2023 для будущего кампуса на Урале
0
2
21:00 12.08.2021
Госдеп США собирается эвакуировать из Афганистана значительную часть сотрудников посольства - СМИ
0
83
19:25 12.08.2021
Талибы захватили столицу афганской провинции Герат - СМИ
0
208
19:00 12.08.2021
ВУЗам предложено самим принимать решение по поводу дистанта во время пандемии
0
239
18:53 12.08.2021
Вместе с Фондом капитального ремонта мы разработаем дорожную карту по проблемным объектам ЗАО - Попов
0
229
18:50 12.08.2021
Волкоу и Жданову заочно предъявлено обвинение
0
243
18:30 12.08.2021
Еще один крупный город в Афганистане почти захвачен талибами
0
262
18:03 12.08.2021
Вопрос о затянувшемся сносе заброшенного строения на юго-западе столицы решен Романом Романенко
0
270
17:43 12.08.2021
Для поездки в Венгрию россиянам достаточно отрицательно ПЦР-теста
0
292
17:30 12.08.2021
Клиенты СберМаркета могут копить бонусы от СберСпасибо и обменивать их на скидки
0
272

Возврат к списку