Госдеп США собирается эвакуировать из Афганистана значительную часть сотрудников посольства - СМИ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США, как ожидается, объявит об эвакуации "значительного числа" сотрудников американского посольства в Кабуле в свете наступления боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер.

По словам его источников из числа официальных лиц, в проведении эвакуации помогут американские военные. Для этого в данный район на временной основе будут переброшены дополнительные силы. Как констатирует агентство, это является стандартной практикой.