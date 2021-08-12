Глава «Сириуса» Елена Шмелева предложила использовать объекты Универсиады-2023 для будущего кампуса на Урале

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Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе поездки в Екатеринбург предложила властям Свердловской области использовать объекты Универсиады-2023 в составе будущего кампуса на Урале. Она напомнила, что подобная схема развития территорий была использована при создании инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи, сообщает «Ридус»: «Сириус» получил олимпийское наследие, всю уникальную инфраструктуру, которая была создана, и сегодня это позволяет обеспечивать всестороннее развитие человеческого капитала».

На предложение Шмелевой обратил внимание Telegram-канал «Адекват»: «Сочи один из немногих примеров в мире рационального использования олимпийского наследия – во многих других странах оно, как известно, быстро оказывается заброшены. Если объекты Универсиады смогут использовать подобным образом, то пример будет заразителен для многих регионов, примеривающихся к крупным спортивным соревнованиям, да и за рубежом найдется кому посмотреть».