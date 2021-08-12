0
0
74
НОВОСТИ

Глава «Сириуса» Елена Шмелева предложила использовать объекты Универсиады-2023 для будущего кампуса на Урале

21:33 12.08.2021

Глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе поездки в Екатеринбург предложила властям Свердловской области использовать объекты Универсиады-2023 в составе будущего кампуса на Урале. Она напомнила, что подобная схема развития территорий была использована при создании инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года в Сочи, сообщает «Ридус»: «Сириус» получил олимпийское наследие, всю уникальную инфраструктуру, которая была создана, и сегодня это позволяет обеспечивать всестороннее развитие человеческого капитала».

На предложение Шмелевой обратил внимание Telegram-канал «Адекват»: «Сочи один из немногих примеров в мире рационального использования олимпийского наследия – во многих других странах оно, как известно, быстро оказывается заброшены. Если объекты Универсиады смогут использовать подобным образом, то пример будет заразителен для многих регионов, примеривающихся к крупным спортивным соревнованиям, да и за рубежом найдется кому посмотреть».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:04 12.08.2021
В США считают, что страны мира не признают новую власть в Афганистане, если будет применена сила
0
108
21:38 12.08.2021
Госдеп США: Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле
0
156
21:00 12.08.2021
Госдеп США собирается эвакуировать из Афганистана значительную часть сотрудников посольства - СМИ
0
177
20:06 12.08.2021
Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
0
225
19:25 12.08.2021
Талибы захватили столицу афганской провинции Герат - СМИ
0
280
19:00 12.08.2021
ВУЗам предложено самим принимать решение по поводу дистанта во время пандемии
0
304
18:53 12.08.2021
Вместе с Фондом капитального ремонта мы разработаем дорожную карту по проблемным объектам ЗАО - Попов
0
293
18:50 12.08.2021
Волкоу и Жданову заочно предъявлено обвинение
0
317
18:30 12.08.2021
Еще один крупный город в Афганистане почти захвачен талибами
0
328
18:03 12.08.2021
Вопрос о затянувшемся сносе заброшенного строения на юго-западе столицы решен Романом Романенко
0
330

Возврат к списку