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НОВОСТИ

Госдеп США: Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле

21:38 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены в ближайшие недели сократить численность сотрудников американского посольства в Кабуле. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью. В предстоящие недели мы рассчитываем сократить [свое присутствие] в Афганистане до базового дипломатического представительства", - сказал он, подчеркнув, что американская дипмиссия в Кабуле продолжит свою работу.

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