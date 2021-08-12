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В США считают, что страны мира не признают новую власть в Афганистане, если будет применена сила

22:04 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты уверены, что в случае захвата контроля над Афганистаном талибами другие страны не признают их новой власти. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Говоря об участниках консультаций в Дохе по мирному урегулированию в Афганистане, дипломат отметил, что они "взяли обязательство <...> не признавать любую организацию, которая силой захватит контроль над Афганистаном, не признавать любую силу, которая стремится захватить Афганистан при помощи оружия".

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