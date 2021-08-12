В США считают, что страны мира не признают новую власть в Афганистане, если будет применена сила
22:04 12.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты уверены, что в случае захвата контроля над Афганистаном талибами другие страны не признают их новой власти. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.
Говоря об участниках консультаций в Дохе по мирному урегулированию в Афганистане, дипломат отметил, что они "взяли обязательство <...> не признавать любую организацию, которая силой захватит контроль над Афганистаном, не признавать любую силу, которая стремится захватить Афганистан при помощи оружия".
НОВОСТИ
- 21:38 12.08.2021
- Госдеп США: Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле
- 21:33 12.08.2021
- Глава «Сириуса» Елена Шмелева предложила использовать объекты Универсиады-2023 для будущего кампуса на Урале
- 21:00 12.08.2021
- Госдеп США собирается эвакуировать из Афганистана значительную часть сотрудников посольства - СМИ
- 20:06 12.08.2021
- Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
- 19:25 12.08.2021
- Талибы захватили столицу афганской провинции Герат - СМИ
- 19:00 12.08.2021
- ВУЗам предложено самим принимать решение по поводу дистанта во время пандемии
- 18:53 12.08.2021
- Вместе с Фондом капитального ремонта мы разработаем дорожную карту по проблемным объектам ЗАО - Попов
- 18:50 12.08.2021
- Волкоу и Жданову заочно предъявлено обвинение
- 18:30 12.08.2021
- Еще один крупный город в Афганистане почти захвачен талибами
- 18:03 12.08.2021
- Вопрос о затянувшемся сносе заброшенного строения на юго-западе столицы решен Романом Романенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать