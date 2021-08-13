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Следствие назвало основную версию взрыва в Воронеже

09:01 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие считает техническую версию основной для взрыва автобуса в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах.

"На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - сказал источник.

Он добавил, что на данный момент предварительно установлено, что взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

Взрыв произошел в четверг вечером в Воронеже в маршрутном автобусе ПАЗ недалеко от торгового центра. Пострадали, по предварительным данным, 18 человек, как минимум трое находятся в тяжелом состоянии, одна женщина погибла. В городском управлении транспорта сообщили, что автобус был дизельным, газового оборудования на нем не было.

По факту ЧП возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. По его поручению в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи центрального аппарата для практической помощи в осмотре места происшествия и для полного выяснения всех обстоятельств получения травм пассажирами автобуса.

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