"Аэрофлот" может открыть рейсы еще в 4 страны

09:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания "Аэрофлот" может начать полеты в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию. Об этом сообщил глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Также предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию", - сказал он.

Авиасообщение с Мексикой было открыто в мае этого года, на данный момент туда осуществляет полеты только Azur air. Полеты в Доминикану открыты с начала августа, туда также сейчас летает только Azur Air. Авиасообщение с Иорданией и Маврикием было официально открыто в июле, пока туда не летает ни одна российская авиакомпания.