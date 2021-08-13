Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников

10:31

В связи с улучшением эпидемической ситуации в столице мэром Москвы Сергеем Собяниным отменено обязательное требование об удаленке для 30% сотрудников, об этом мэр написал в блоге на своем персональном сайте. На официальном сайте Москвы опубликован соответствующий Указ.

«Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек – минимальное количество с начала апреля. Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек. Поэтому, взвесив все за и против и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений», — пишет Сергей Собянин.

Блог информирует, что с 13 августа 2021 года некоторые из введенных ранее ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, будут смягчены, так отменяется обязательное требование о переводе на удаленную работу 30% сотрудников организаций и предприятий, в том числе лиц старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями, тем не менее работодателям рекомендуется сохранять дистанционный режим работы, если это не вредит деятельности предприятий. Остаются в силе требования к проведению термометрии, но в то же время требования проводить ее в течение дня отменяются. Требование о не допуске к работе на предприятии сотрудников с признаками острых респираторных вирусных заболеваний остается.

Отменяются ограничения на посещение зоопарков, в том числе открыты к посещению крытые павильоны, располагающиеся на их территории.

«За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. И в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.

Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад.

Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии», — пишет в блоге Сергей Собянин.