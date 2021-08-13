Сбер закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo
11:14 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбером закрыта сделка по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт»), банк получил 100% компании. Создатели платформы Тимур Валишев и Николай Иванников продолжат работу в компании в роли генерального и технического директоров.
Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, собирает обращения из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интегрирует со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.
Jivo уже вошёл в экосистему Сбера: у предпринимателей появился удобный сервис для связи со своей аудиторией, который постоянно развивается. В начале августа на сайте developers.sber.ru (платформа SmartMarket) появился виджет Jivo — разработчики смогут написать туда и получить консультацию оператора. В планах — дальнейшее развитие сервиса Jivo, и еще более глубокая его интеграция в продукты Сбера.
В июне Jivo объявлен запуск интеграции с Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнёрство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo планируется запуск функции видеозвонков.
НОВОСТИ
- 12:29 13.08.2021
- Китай не согласен с планами ВОЗ повторно изучить происхождение коронавируса
- 12:14 13.08.2021
- Сбер подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы
- 12:01 13.08.2021
- В Минобороны Украины провели беседу с легкоатлеткой Магучих из-за фото с россиянкой
- 11:22 13.08.2021
- В России выявлен суточный максимум смертей за всю пандемию
- 11:17 13.08.2021
- Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году - Лавров
- 10:31 13.08.2021
- Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников
- 10:12 13.08.2021
- «Роснефть» намерена удвоить производство водорода
- 10:11 13.08.2021
- Талибы заявили о захвате еще 5 провинций Афганистана
- 09:51 13.08.2021
- Утонувший в озере на Камчатке вертолет нашли на глубине около 110 метров
- 09:34 13.08.2021
- "Аэрофлот" может открыть рейсы еще в 4 страны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать