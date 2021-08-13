Сбер закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo

11:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбером закрыта сделка по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт»), банк получил 100% компании. Создатели платформы Тимур Валишев и Николай Иванников продолжат работу в компании в роли генерального и технического директоров.

Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, собирает обращения из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интегрирует со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.

Jivo уже вошёл в экосистему Сбера: у предпринимателей появился удобный сервис для связи со своей аудиторией, который постоянно развивается. В начале августа на сайте developers.sber.ru (платформа SmartMarket) появился виджет Jivo — разработчики смогут написать туда и получить консультацию оператора. В планах — дальнейшее развитие сервиса Jivo, и еще более глубокая его интеграция в продукты Сбера.

В июне Jivo объявлен запуск интеграции с Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнёрство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo планируется запуск функции видеозвонков.