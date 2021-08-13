В России выявлен суточный максимум смертей за всю пандемию
11:22 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 815, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Второй день подряд в стране регистрируют более 800 летальных исходов - в четверг штаб сообщил о 808 умерших. Всего с начала пандемии, по его данным, в России умерли 168 864 заболевших.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,58%, следует из данных штаба.
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