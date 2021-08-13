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НОВОСТИ

Сбер подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы

12:14 13.08.2021

Сбер вновь подтвержден как крупнейший эмитент банковских карт в Европе, в соответствии с отчетом The Nilson Report за июль 2021 года, банк с большим отрывом лидирует по количеству выпущенных дебетовых и кредитных карт - 153,8 млн. штук.

Также, Сбер впервые признан лидером Европы по торговому обороту дебетовых карт (246,8 млрд долларов США), вытеснив с первого на второе место Lloyds Banking/MBNA из Великобритании.

Кирилл Царев, заместитель председателя правления Сбербанка, прокомментировал успех Сбера: “Наши позиции в европейских рейтингах The Nilson Report стабильно укрепляются: за последние четыре года мы продвинулись с шестого на первое место по объему оборотов по дебетовым картам. Кроме того, в этом году мы стали лучшим банком в топ-10 по приросту оборота на одну карту (+30% к прошлому году). Всё это говорит о том, что наши карточные продукты пользуются большой популярностью у клиентов и что всё больше людей отказываются от наличных и совершают покупки по картам, в том числе онлайн”.

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