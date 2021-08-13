Сбер подтвердил статус крупнейшего эмитента банковских карт Европы
12:14 13.08.2021
Также, Сбер впервые признан лидером Европы по торговому обороту дебетовых карт (246,8 млрд долларов США), вытеснив с первого на второе место Lloyds Banking/MBNA из Великобритании.
Кирилл Царев, заместитель председателя правления Сбербанка, прокомментировал успех Сбера: “Наши позиции в европейских рейтингах The Nilson Report стабильно укрепляются: за последние четыре года мы продвинулись с шестого на первое место по объему оборотов по дебетовым картам. Кроме того, в этом году мы стали лучшим банком в топ-10 по приросту оборота на одну карту (+30% к прошлому году). Всё это говорит о том, что наши карточные продукты пользуются большой популярностью у клиентов и что всё больше людей отказываются от наличных и совершают покупки по картам, в том числе онлайн”.
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