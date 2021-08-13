Китай не согласен с планами ВОЗ повторно изучить происхождение коронавируса
12:29 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай выступает против новых планов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести второй этап изучения проблемы появления коронавируса с повторным рассмотрением "лабораторной гипотезы". Об этом в пятницу на специальном брифинге по вопросам исследования происхождения коронавируса заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
"Недавно секретариат ВОЗ предложил рабочий план второго этапа отслеживания происхождения коронавируса, не проконсультировавшись с государствами - членами организации, - отметил Ма Чжаосюй. - Мы считаем, что этот рабочий план не основан на отчете о совместных исследованиях Китая и ВОЗ и не признает содержащиеся в нем научные выводы и рекомендации". "Естественно, государства - члены ВОЗ подвергли сомнению этот план и выразили свой протест", - добавил Ма Чжаосюй.
Он отметил, что в отчете о совместных исследованиях КНР и ВОЗ сделаны выводы и рекомендации, признанные международным научным сообществом, его положения должны соблюдаться и выполняться всеми сторонами, включая секретариат ВОЗ. "Дальнейшая работа по глобальному отслеживанию должна и может проводиться только на основе этого отчета, а не начинаться заново", - заявил Ма Чжаосюй.
12 августа ВОЗ сообщила о намерении провести очередной этап исследований, направленных на определение природы происхождения вируса SARS-CoV-2. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отмечал, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами.
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