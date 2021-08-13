Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический совет собрался на экстренное заседание в пятницу для обсуждения ситуации в Афганистане и безопасности миссий западных стран в Кабуле после заявления США об эвакуации из этой страны большей части своего персонала в связи с наступлением боевиков движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при НАТО в Брюсселе.

"Послы [государств] НАТО собрались на экстренную встречу в Брюсселе для обсуждения координации действий по обеспечению безопасности своего персонала в Афганистане, а также шагов для его эвакуации", - сообщил он. По его словам, европейские страны альянса запросили проведение этих консультаций, после того как США объявили 12 августа о масштабной эвакуации из Кабула персонала своего посольства в этой стране.