Медиаресурс tut.by власти Белоруссии признали экстремистским

16:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии признали медиаресурс tut.by и его "аналоги в социальных сетях и мессенеджерах" экстремистскими. Об этом сообщила пресс- секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем телеграм- канале.

"Медиаресурс tut.by и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими. Такое решение сегодня, 13 августа, вынес суд Центрального района Минска по заявлению министерства внутренних дел", - говорится в публикации.