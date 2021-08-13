ВОЗ: Организация не высказывается в пользу обязательной вакцинации

16:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступает за придание вакцинации от коронавируса обязательного характера. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель (ВОЗ) Фадела Шаиб.

"ВОЗ не высказывается в пользу обязательной вакцинации", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы считаем, что гораздо лучше - работать над информационными кампаниями, над тем, чтобы сделать вакцины доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми", - пояснила Шаиб, добавив, что "вакцина - это один из имеющихся у нас инструментов, чтобы покончить этой пандемией".