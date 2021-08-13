ВОЗ: Организация не высказывается в пользу обязательной вакцинации
16:06 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выступает за придание вакцинации от коронавируса обязательного характера. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель (ВОЗ) Фадела Шаиб.
"ВОЗ не высказывается в пользу обязательной вакцинации", - отметила она, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы считаем, что гораздо лучше - работать над информационными кампаниями, над тем, чтобы сделать вакцины доступными для приоритетных групп, нуждающихся в вакцинации первыми", - пояснила Шаиб, добавив, что "вакцина - это один из имеющихся у нас инструментов, чтобы покончить этой пандемией".
НОВОСТИ
- 17:11 13.08.2021
- Талибы запретили прививки от COVID-19 в одной из провинций Афганистана
- 17:01 13.08.2021
- Светлана Разворотнева: Развитие системы ЖКХ в Москве невозможно без жилищного просвещения горожан
- 16:03 13.08.2021
- Медиаресурс tut.by власти Белоруссии признали экстремистским
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
- 14:47 13.08.2021
- Дело о взрыве в Воронеже передано в центральный аппарат СК
- 14:39 13.08.2021
- Участницу Pussy Riot арестовали за демонстрацию нацистской символики
- 14:25 13.08.2021
- Президент Литвы дал военным особые полномочия по охране границы
- 14:00 13.08.2021
- В Дании больше не нужно будет носить маски в транспорте
- 13:55 13.08.2021
- Голикова сообщила, когда Россия выйдет на допандемические показатели безработицы
- 13:24 13.08.2021
- Путин встретится с Меркель в Москве 20 августа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать