Светлана Разворотнева: Развитие системы ЖКХ в Москве невозможно без жилищного просвещения горожан
17:01 13.08.2021
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Фото Екатерины Бибиковой
Светлана Разворотнева, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ, коснувшись проделанной работы в сфере ЖКХ и реализуемых программ реноваций, отметила, что результаты просветительской работы, ведущейся среди горожан, довольно значительны, но централизованного обучения, к сожалению, на сегодняшний день нет.
По ее словам, “Нередко именно незнание жилищного законодательства становится причиной переплат за услуги ЖКХ, некачественного оказания услуг, а также недопонимания между жителями и эксплуатирующими и подрядными организациями, проводящими в домах работы. Повышение правовой грамотности населения может помочь снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также повысит доверие к органам власти”.
Председатель комиссии по реализации программы “Мой район” и комплексному развитию города Общественной палаты столицы Вера Москвина рассказала об уникальном центре Капремонта, в котором проводятся практические занятия, работает городская комиссия по обеспечению общественного контроля за реализацией региональной программы капремонта, главная задача которой - взаимодействие с собственниками помещений, развитие позитивной обратной связи и содействие формированию положительного общественного мнения о программе. Также ею были затронуты вопросы взаимодействия собственников жилья и Фонда Капитального ремонта.
Также Вера Москвина высказалась о проведении общих собраний собственников жилья, по ее мнению сложность процедуры и неинформированность собственников часто приводит к мошенническим действиям со стороны управляющих компаний.
“Необходимо на законодательном уровне ужесточить ответственность за подделку протоколов общих собраний собственников и обязать Государственную жилищную инспекцию проверять подлинность результатов голосования. Сейчас это их право, а не обязанность”, — считает Светлана Разворотнева.
По мнению участников круглого стола необходимо на законодательном уровне обеспечить прозрачность процедур принятия решений собственниками жилищного фонда, а также продолжать просветительскую деятельность среди граждан в сфере ЖКХ.
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