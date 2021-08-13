Светлана Разворотнева: Развитие системы ЖКХ в Москве невозможно без жилищного просвещения горожан

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Фото Екатерины Бибиковой



Вопросы повышения правовой грамотности в коммунальной сфере и вопросах капитального ремонта жилищного фонда обсуждались участниками круглого стола “Стратегия развития системы ЖКХ города Москвы”, который прошел в столичном Штабе общественной поддержки “Единой России” на Покровке, 47. В обсуждении принимали участие представители Фонда Капитального ремонта города, Фонда содействия реформированию ЖКХ, общественники и эксперты.

Светлана Разворотнева, советник мэра г. Москвы по вопросам ЖКХ, коснувшись проделанной работы в сфере ЖКХ и реализуемых программ реноваций, отметила, что результаты просветительской работы, ведущейся среди горожан, довольно значительны, но централизованного обучения, к сожалению, на сегодняшний день нет.

По ее словам, “Нередко именно незнание жилищного законодательства становится причиной переплат за услуги ЖКХ, некачественного оказания услуг, а также недопонимания между жителями и эксплуатирующими и подрядными организациями, проводящими в домах работы. Повышение правовой грамотности населения может помочь снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также повысит доверие к органам власти”.

Председатель комиссии по реализации программы “Мой район” и комплексному развитию города Общественной палаты столицы Вера Москвина рассказала об уникальном центре Капремонта, в котором проводятся практические занятия, работает городская комиссия по обеспечению общественного контроля за реализацией региональной программы капремонта, главная задача которой - взаимодействие с собственниками помещений, развитие позитивной обратной связи и содействие формированию положительного общественного мнения о программе. Также ею были затронуты вопросы взаимодействия собственников жилья и Фонда Капитального ремонта.

Также Вера Москвина высказалась о проведении общих собраний собственников жилья, по ее мнению сложность процедуры и неинформированность собственников часто приводит к мошенническим действиям со стороны управляющих компаний.

“Необходимо на законодательном уровне ужесточить ответственность за подделку протоколов общих собраний собственников и обязать Государственную жилищную инспекцию проверять подлинность результатов голосования. Сейчас это их право, а не обязанность”, — считает Светлана Разворотнева.

По мнению участников круглого стола необходимо на законодательном уровне обеспечить прозрачность процедур принятия решений собственниками жилищного фонда, а также продолжать просветительскую деятельность среди граждан в сфере ЖКХ.