Дания решила вывезти сотрудников посольства из Афганистана
17:30 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Дании эвакуируют персонал посольства королевства в столице Афганистана Кабуле. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел страны Еппе Куфуда.
По данным агентства, посольство будет закрыто из-за ухудшения обстановки в Афганистане.
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