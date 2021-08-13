Дания решила вывезти сотрудников посольства из Афганистана

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Дании эвакуируют персонал посольства королевства в столице Афганистана Кабуле. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министра иностранных дел страны Еппе Куфуда.

По данным агентства, посольство будет закрыто из-за ухудшения обстановки в Афганистане.