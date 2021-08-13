Власти Москвы построят школу в жилом комплексе «Золотая звезда» - Анатолий Вассерман
17:28 13.08.2021
|
Фото Алены Куреновой
«Мы уже встречались с жителями по поводу школы, которая так и не была построена застройщиком в составе ЖК «Золотая звезда». Я обратился к столичным властям и мне прислали ответ, что решение о строительстве за счет городского бюджета принято. Это означает, что вопрос из стадии рассмотрения перешел в стадию скорейшего решения. Проект утвержден на уровне Градостроительной комиссии Москвы», — говорит Вассерман.
К аналитику обратились жители ЖК”Золотая Звезда” с просьбой посодействовать решению вопроса о строительстве начальной школы, которую они ожидают не первый год.
После направления Анатолием Вассерманом запроса с просьбой принять меры по возведению школы председателю Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, ему было направлено официальное сообщение комитета о принятом решении строительства школы на ГЗК Москвы.
«На заседании Градостроительно–земельной комиссии города Москвы, состоявшемся 5 августа 2021 года, принято решение о строительстве образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 150 дошкольных) на земельном участке по адресу: проспект Буденного, влд. 51 за счет средств городского бюджета в соответствии с утвержденным проектом планировки территории микрорайонов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С района Соколиная гора», — разъясняется в документе.
НОВОСТИ
- 18:20 13.08.2021
- Посольство РФ в Афганистане к эвакуации не готовится
- 18:03 13.08.2021
- Москомархитектура проработает вариант строительства новой станции метро в Южном Бутове - Романенко
- 17:30 13.08.2021
- Дания решила вывезти сотрудников посольства из Афганистана
- 17:11 13.08.2021
- Талибы запретили прививки от COVID-19 в одной из провинций Афганистана
- 17:01 13.08.2021
- Светлана Разворотнева: Развитие системы ЖКХ в Москве невозможно без жилищного просвещения горожан
- 16:06 13.08.2021
- ВОЗ: Организация не высказывается в пользу обязательной вакцинации
- 16:03 13.08.2021
- Медиаресурс tut.by власти Белоруссии признали экстремистским
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
- 14:47 13.08.2021
- Дело о взрыве в Воронеже передано в центральный аппарат СК
- 14:39 13.08.2021
- Участницу Pussy Riot арестовали за демонстрацию нацистской символики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать