0
0
104
НОВОСТИ

Власти Москвы построят школу в жилом комплексе «Золотая звезда» - Анатолий Вассерман

17:28 13.08.2021

1727256.jpg
Фото Алены Куреновой
В соответствии с утвержденным проектом планировки, начальная школа вместе с дошкольным отделением будет построена в ЖК “Золотая звезда” в Восточном округе за счет городского бюджета - об этом аналитик, эрудит и публицист Анатолий Вассерман сообщил на повторной встрече с жителями ЖК “Золотая Звезда”, подчеркнув что заявление он делает на основании ответа от властей, полученного по ранее направленному запросу. 

«Мы уже встречались с жителями по поводу школы, которая так и не была построена застройщиком в составе ЖК «Золотая звезда». Я обратился к столичным властям и мне прислали ответ, что решение о строительстве за счет городского бюджета принято. Это означает, что вопрос из стадии рассмотрения перешел в стадию скорейшего решения. Проект утвержден на уровне Градостроительной комиссии Москвы», — говорит  Вассерман.

К аналитику обратились жители ЖК”Золотая Звезда” с просьбой посодействовать решению вопроса о строительстве начальной школы, которую они ожидают не первый год. 

 После направления Анатолием Вассерманом запроса с просьбой принять  меры  по возведению школы председателю Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, ему было направлено официальное сообщение комитета  о принятом решении строительства школы на ГЗК Москвы. 

«На заседании Градостроительно–земельной комиссии города Москвы, состоявшемся 5 августа 2021 года, принято решение о строительстве образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 150 дошкольных) на земельном участке по адресу: проспект Буденного, влд.  51 за счет средств городского бюджета в соответствии с утвержденным проектом планировки территории микрорайонов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С района Соколиная гора», — разъясняется в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:20 13.08.2021
Посольство РФ в Афганистане к эвакуации не готовится
0
82
18:03 13.08.2021
Москомархитектура проработает вариант строительства новой станции метро в Южном Бутове - Романенко
0
93
17:30 13.08.2021
Дания решила вывезти сотрудников посольства из Афганистана
0
159
17:11 13.08.2021
Талибы запретили прививки от COVID-19 в одной из провинций Афганистана
0
195
17:01 13.08.2021
Светлана Разворотнева: Развитие системы ЖКХ в Москве невозможно без жилищного просвещения горожан
0
168
16:06 13.08.2021
ВОЗ: Организация не высказывается в пользу обязательной вакцинации
0
256
16:03 13.08.2021
Медиаресурс tut.by власти Белоруссии признали экстремистским
0
260
15:40 13.08.2021
Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
0
293
14:47 13.08.2021
Дело о взрыве в Воронеже передано в центральный аппарат СК
0
320
14:39 13.08.2021
Участницу Pussy Riot арестовали за демонстрацию нацистской символики
0
333

Возврат к списку