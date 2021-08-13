Власти Москвы построят школу в жилом комплексе «Золотая звезда» - Анатолий Вассерман

17:28

Фото Алены Куреновой



В соответствии с утвержденным проектом планировки, начальная школа вместе с дошкольным отделением будет построена в ЖК “Золотая звезда” в Восточном округе за счет городского бюджета - об этом аналитик, эрудит и публицист Анатолий Вассерман сообщил на повторной встрече с жителями ЖК “Золотая Звезда”, подчеркнув что заявление он делает на основании ответа от властей, полученного по ранее направленному запросу.

«Мы уже встречались с жителями по поводу школы, которая так и не была построена застройщиком в составе ЖК «Золотая звезда». Я обратился к столичным властям и мне прислали ответ, что решение о строительстве за счет городского бюджета принято. Это означает, что вопрос из стадии рассмотрения перешел в стадию скорейшего решения. Проект утвержден на уровне Градостроительной комиссии Москвы», — говорит Вассерман.

К аналитику обратились жители ЖК”Золотая Звезда” с просьбой посодействовать решению вопроса о строительстве начальной школы, которую они ожидают не первый год.

После направления Анатолием Вассерманом запроса с просьбой принять меры по возведению школы председателю Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, ему было направлено официальное сообщение комитета о принятом решении строительства школы на ГЗК Москвы.

«На заседании Градостроительно–земельной комиссии города Москвы, состоявшемся 5 августа 2021 года, принято решение о строительстве образовательной организации на 525 мест (350 школьных и 150 дошкольных) на земельном участке по адресу: проспект Буденного, влд. 51 за счет средств городского бюджета в соответствии с утвержденным проектом планировки территории микрорайонов 5М, 8М, 8С-13С, 14М, 14С района Соколиная гора», — разъясняется в документе.