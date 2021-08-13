Москомархитектура проработает вариант строительства новой станции метро в Южном Бутове - Романенко

18:03

Фото Ивана Степанова



Завершен сбор подписей жителей столицы в пользу строительства новой станции метро в районе Южное Бутово, сообщает депутат Государственной Думы, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Письмо с подписными листами направлены парламентарием в городской комитет по архитектуре и градостроительству.

«Более трёх тысяч человек высказались за необходимость строительства новой станции Бирюлёвской линии метро в этом районе, оставив свою подпись в опросном листе. Но за каждым из этих людей стоят их семьи и друзья, поэтому смело можно говорить, что идею поддерживает большинство жителей микрорайона. Метро здесь действительно необходимо. Москва развивается стремительно, и чтобы не допустить транспортных коллапсов в будущем, о решении вопроса нужно думать уже сегодня. И я рад отметить, что Москомархитектура готова рассмотреть варианты решения», — рассказал Роман Романенко.

Жители района, ограниченного улицами Маршала Савицкого, Брусилова и Захарьинские Дворики оказались в сложной транспортной ситуации из-за активного строительства и заселения микрорайона, фактически лишившись возможности удобного и быстрого передвижения по городу. Жители обратились к депутату Романенко с просьбой решить вопрос о строительстве в районе новой станции метро. Добровольцами парламентария был проведен опрос и собрано более трех тысяч подписей в поддержку выдвинутого жителями предложения, которые были приложены к запросу, направленному Романенко правительству города с просьбой о рассмотрении включения новой станции в план строительства метрополитена.

От комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы был получен ответ, в котором говорится, что в проекте продления Бирюлевской линии метро обязательно будет проработан вариант строительства станции в районе улиц Маршала Савицкого, Брусилова и Захарьинские дворики.