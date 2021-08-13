Посольство РФ в Афганистане к эвакуации не готовится
18:20 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Кабуле не готовится к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается. Об этом заявили ТАСС в пятницу в диппредставительстве, комментируя изменение ситуации на земле близ афганской столицы.
"Посольство к эвакуации не готовится, такая возможность сейчас не рассматривается", - сказали в посольстве.
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