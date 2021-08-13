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НОВОСТИ

Посольство РФ в Афганистане к эвакуации не готовится

18:20 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Кабуле не готовится к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается. Об этом заявили ТАСС в пятницу в диппредставительстве, комментируя изменение ситуации на земле близ афганской столицы.

"Посольство к эвакуации не готовится, такая возможность сейчас не рассматривается", - сказали в посольстве.

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