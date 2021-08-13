Запуск "Старлайнера" НАСА отложило на середину осени

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше середины октября текущего года. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Это точно состоится уже после запуска миссии Lucy ("Люси", в рамках которой планируется изучить семь астероидов Солнечной системы - прим. ТАСС)", - указал он. По словам Монталбано, запуск миссии Lucy намечен на 16 октября. "Поэтому эта миссия (запуск Starliner - прим. ТАСС) будет осуществлена уже после Lucy", - пояснил представитель НАСА.