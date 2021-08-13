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НОВОСТИ

Андрей Воробьев наградил олимпийцев подмосковными наградами

22:07 13.08.2021

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио орденами «За заслуги перед Московской областью» и «Преподобного Сергия Радонежского». Приятным дополнением к заветным медалям стали новенькие велосипеды для комфортного передвижения по любимому Подмосковью и денежные выплаты.

Вопреки коронавирусным ограничениям, переносу соревнований на год, всем политическим санкциям – в честь наших спортсменов бессмертное творение Петра Чайковского звучало на Олимпиаде 20 раз. Сборная привезла из Японии 71 медаль. И 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград в копилку сборной принесли подмосковные спортсмены.

«Вы – наши герои, вы все преодолели. Победа такого уровня состоит из слагаемых – когда есть наставник, когда есть тыл, когда есть характер. Все это вы проявили, и мы очень гордимся вами. Хочу сказать спасибо за высокие результаты. А также много добрых слов – тренерам, кто посвящает всю жизнь этой работе, – сказал Андрей Воробьёв. – Лучше победы бывает только следующая победа. Будем ждать новых высоких результатов. Вы увлекаете большое количество ребят, которые хотят быть похожими на вас и тоже достичь очень многого – в спорте и в жизни».

Тепло поздравил спортсменов помощник президента Игорь Левитин. «Московская область – вторая среди субъектов Российской Федерации по завоеванным медалям. Это большое достижение. Вопросам спорта в области уделяется большое внимание. Поэтому хочу вас поздравить и поблагодарить губернатора за поддержку спорта, – сказал Игорь Левитин. – По количеству завоеванных медалей Россия на Олимпиаде на 3-м месте, а по золотым – на 5-м. Тем не менее, это большой успех. Я уверен, что в Париже в 2024 году мы превзойдем результат».

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