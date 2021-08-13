Генсек ООН: Афганистан выходит из-под контроля
22:20 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу заявил журналистам об ухудшении ситуации в Афганистане.
"Афганистан выходит из-под контроля", - сказал он. "Я призываю "Талибан" немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа. ... Сигнал от международного сообщества должен быть четким: захват власти военной силой будет невыгоден. Он может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана".
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