Генсек ООН: Афганистан выходит из-под контроля

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу заявил журналистам об ухудшении ситуации в Афганистане.

"Афганистан выходит из-под контроля", - сказал он. "Я призываю "Талибан" немедленно прекратить наступление и приступить к честным переговорам в интересах Афганистана и его народа. ... Сигнал от международного сообщества должен быть четким: захват власти военной силой будет невыгоден. Он может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана".