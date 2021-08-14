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НОВОСТИ

Смертей, связанных с вакцинацией "Эпиваккороной", в РФ не зафиксировано - разработчик

09:25 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщили ТАСС в разработавшем вакцину центре "Вектор".

"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", - говорится в сообщении.

"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.

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