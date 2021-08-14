Смертей, связанных с вакцинацией "Эпиваккороной", в РФ не зафиксировано - разработчик

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты в России не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Об этом сообщили ТАСС в разработавшем вакцину центре "Вектор".



"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", - говорится в сообщении.



"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.



