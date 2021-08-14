Смертей, связанных с вакцинацией "Эпиваккороной", в РФ не зафиксировано - разработчик
09:25 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", - говорится в сообщении.
"Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Регистрация состоялась 14 октября 2020 года. Препаратом сейчас разрешено прививать совершеннолетних.
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