Для помощи медикам из-за ковида в штате Орегон привлекут Национальную гвардию
09:30 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На этой неделе губернатор общалась с медработниками штата, которые указали на острую необходимость дополнительных рабочих рук в больницах. "Чтобы оказать поддержку нашим больницам, переполненным пациентами в свете роста заболеваемости дельта-вариантом коронавируса, я мобилизую для начала 500 служащих Национальной гвардии в больницы по всему штату", - сказала она в ходе речи, размещенной в "Твиттере", и добавила, что при необходимости число военных для помощи медикам может быть увеличено до 1 500.
В штате с населением около 4,2 млн человек наблюдается резкое ухудшение ситуации с распространением коронавируса - с начала июля число ежедневных случаев выросло со 120 до 2 300, что превосходит максимальные значения, которые фиксировались в Орегоне в конце прошлого года. В настоящее время в больницах Орегона с коронавирусом находятся 733 жителя штата, из них 185 человек находятся в реанимации.
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