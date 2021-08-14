В ближайшие дни ЦФО ожидает аномально теплая погода - Гидрометцентр
09:35 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В центре европейской части России, в Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник - аналогичная погода, а вот в среду - даже 24-29 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 2-4 градуса", - сообщил он.
По словам Вильфанда, ночи в центре России тоже будут оставаться теплыми в этот период - 11-14 градусов тепла.
Осадков на выходных и в понедельник в ЦФО не ожидается. Кратковременные и небольшие летние дожди придут лишь во вторник и среду.
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