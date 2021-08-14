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В ближайшие дни ЦФО ожидает аномально теплая погода - Гидрометцентр

09:35 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осень не планирует сменять лето в Центральном федеральном округе (ЦФО) в ближайшие дни. Температурный фон будет 24-29 градусов тепла с субботы по среду, что на 2-4 градуса выше климатической нормы, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской части России, в Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели. В понедельник прогнозируется 24-26 градусов, во вторник - аналогичная погода, а вот в среду - даже 24-29 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 2-4 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночи в центре России тоже будут оставаться теплыми в этот период - 11-14 градусов тепла.

Осадков на выходных и в понедельник в ЦФО не ожидается. Кратковременные и небольшие летние дожди придут лишь во вторник и среду.

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