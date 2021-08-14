Во Владимирской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали 22 человека - УМВД
10:25 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс- службе.
По данным полиции, ДТП произошло около 03:15 на 97-м км федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом "Тонар". Автомобили получили механические повреждения, погибших нет.
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