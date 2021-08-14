0
0
104
НОВОСТИ

Глубоководные дроны обследуют периметр вокруг упавшего в озеро на Камчатке вертолета

10:30 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обследование территории вокруг упавшего в четверг вертолета с туристами в Курильское озеро на Камчатке ведется с помощью специализированных дронов, сообщила в субботу пресс- служба Кроноцкого заповедника.

Двенадцатого августа вертолет Ми-8 компании "Витязь- Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела троих найдены, пятеро числятся пропавшими без вести.

"С помощью глубоководных дронов ведется обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолета, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолет со дна озера", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 14.08.2021
Провинцию Логар в Афганистане захватили талибы - АП
0
51
11:10 14.08.2021
На президентских выборах в Замбии лидирует кандидат от оппозиции
0
67
10:25 14.08.2021
Во Владимирской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали 22 человека - УМВД
0
132
09:35 14.08.2021
В ближайшие дни ЦФО ожидает аномально теплая погода - Гидрометцентр
0
216
09:30 14.08.2021
Для помощи медикам из-за ковида в штате Орегон привлекут Национальную гвардию
0
214
09:25 14.08.2021
Смертей, связанных с вакцинацией "Эпиваккороной", в РФ не зафиксировано - разработчик
0
230
22:20 13.08.2021
Генсек ООН: Афганистан выходит из-под контроля
0
905
22:07 13.08.2021
Андрей Воробьев наградил олимпийцев подмосковными наградами
0
783
21:30 13.08.2021
Запуск "Старлайнера" НАСА отложило на середину осени
0
926
20:16 13.08.2021
Гендиректор Би-Би-Си сделал заявление по поводу непродления визы корреспонденту в РФ
0
1075

Возврат к списку