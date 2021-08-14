Глубоководные дроны обследуют периметр вокруг упавшего в озеро на Камчатке вертолета

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обследование территории вокруг упавшего в четверг вертолета с туристами в Курильское озеро на Камчатке ведется с помощью специализированных дронов, сообщила в субботу пресс- служба Кроноцкого заповедника.



Двенадцатого августа вертолет Ми-8 компании "Витязь- Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела троих найдены, пятеро числятся пропавшими без вести.



"С помощью глубоководных дронов ведется обследование периметра вокруг потерпевшего крушение вертолета, обнаруженного 13 августа. Мы отмечаем на карте места расположения обломков воздушного судна. В настоящее время просчитываются варианты, как поднимать вертолет со дна озера", - говорится в сообщении.



