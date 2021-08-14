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Провинцию Логар в Афганистане захватили талибы - АП

11:20 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула. Об этом в субботу сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) со ссылкой на местные власти.

Как сообщил представитель местного законодательного органа, талибы установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.

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