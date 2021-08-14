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На субботних акциях протеста в Париже около 1,6 тыс. полицейских будут следить за порядком

12:30 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 1,6 тыс. полицейских будут следить за соблюдением порядка в ходе трех манифестаций в Париже против применения так называемого санитарного пропуска. Как сообщил в субботу телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на МВД республики, стражи порядка ожидают, что акции протеста пройдут в мирном ключе.

Согласно прогнозам министерства, на очередные манифестации в Париже могут выйти до 20 тыс. человек. К настоящему времени в столице запланированы три марша протеста, которые начнутся после 14:00 мск. Всего в субботу планируется провести порядка 200 акций по всей Франции, в которых могут принять участие до 250 тыс. человек.

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