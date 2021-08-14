На севере Афганистана формирования талибов начали наступление на город Мазари-Шариф

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные формирования движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили в субботу о начале наступательной операции на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх. Об этом сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс (АП) источник в руководстве радикалов. Ранее талибам удалось захватить два главных города соседних провинций, расположенных на севере страны: Пули-Хумри в Баглане и Файзабад в Бадахшане, который граничит с Таджикистаном.



В пятницу в Мазари-Шарифе было объявлено создании комитетов народного сопротивления (КНС) "для защиты северных районов страны от врагов афганского народа". 11 августа этот город посетил президент республики Ашраф Гани, он встречался с бывшими вождями Северного альянса, которые воевали на стороне многонациональных сил во главе с США во время контртеррористической операции против талибов в 2001 году. Лидер Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нур и предводитель Национального исламского движения, маршал Абдул-Рашид Дустум заявили "о решимости дать отпор и разгромить войска талибов".



