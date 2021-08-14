Цифровые ID в Московском регионе получили 80 тыс. таксистов, остальные работать не смогут
13:10 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С сегодняшнего дня в Москве и области в полном режиме начинает работать КИС "АРТ" (Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" - прим. ТАСС). Водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не получают заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тыс. водителей - это почти 100% активных водителей, которые ежедневно выполняют заказы. <...> Получить цифровой профиль можно и сейчас", - говорится в публикации.
В региональном министерстве подчеркнули, что КИС "АРТ" разработана в рамках действующего законодательства о такси. В системе можно отслеживать учет рабочего времени водителей, контролировать прохождение медицинских осмотров водителей и техосмотров авто.
"Цены на поездки и количество автомобилей на линии не должны измениться. Агрегаторы такси и таксопарки будут следить за этим. <...> Первый месяц работы системы - адаптационный, будут внимательно следить за ее функционированием и тем, как водители работают с ней. В случае необходимости помогут и проконсультируют всех, кому это требуется", - подчеркнули в министерстве.
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