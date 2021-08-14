Из-за непогоды в Краснодарском крае более 70 тыс. человек остаются без электричества
13:30 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу ранее сообщали, что произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остаются 108 тысяч человек.
"В Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электросетях, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей. По данным на 12:00 без электроснабжения остаются около 73 500 человек", - говорится в сообщении Минэнерго.
НОВОСТИ
- 14:30 14.08.2021
- Восстановлению туризма в Испании может поспособствовать коррида - ассоциация
- 13:10 14.08.2021
- Цифровые ID в Московском регионе получили 80 тыс. таксистов, остальные работать не смогут
- 12:40 14.08.2021
- На севере Афганистана формирования талибов начали наступление на город Мазари-Шариф
- 12:30 14.08.2021
- На субботних акциях протеста в Париже около 1,6 тыс. полицейских будут следить за порядком
- 11:20 14.08.2021
- Провинцию Логар в Афганистане захватили талибы - АП
- 11:10 14.08.2021
- На президентских выборах в Замбии лидирует кандидат от оппозиции
- 10:30 14.08.2021
- Глубоководные дроны обследуют периметр вокруг упавшего в озеро на Камчатке вертолета
- 10:25 14.08.2021
- Во Владимирской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали 22 человека - УМВД
- 09:35 14.08.2021
- В ближайшие дни ЦФО ожидает аномально теплая погода - Гидрометцентр
- 09:30 14.08.2021
- Для помощи медикам из-за ковида в штате Орегон привлекут Национальную гвардию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать