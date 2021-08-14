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Из-за непогоды в Краснодарском крае более 70 тыс. человек остаются без электричества

13:30 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты ведут устранение последствий аварий на электросетях, возникших в результате непогоды в Краснодарском крае, по состоянию на полдень в субботу без электричества остаются более 70 тыс. человек, говорится в сообщении Минэнерго.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу ранее сообщали, что произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остаются 108 тысяч человек.

"В Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электросетях, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей. По данным на 12:00 без электроснабжения остаются около 73 500 человек", - говорится в сообщении Минэнерго.

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