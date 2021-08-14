Из-за пожаров в Нижегородской области и в Мордовии в Удмуртии появился смог
14:40 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В последние дни население все чаще задается вопросом об источнике возникновения смога в Удмуртии. На некоторых метеостанциях республики сейчас отмечается мгла - помутнение воздуха из-за скопления в нем взвешенных частиц пыли и дыма. В настоящий момент воздух в Удмуртию поступает с юго-западных регионов страны. В Нижегородской области и Республике Мордовия, в ряде других регионов сейчас наблюдается сложная пожарная обстановка. Из районов, где наблюдаются пожары, воздух может разноситься на тысячи километров", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, сопутствующей причиной образования "мглы" над Удмуртией стало развитие инверсионного слоя в атмосфере. "В будние дни этой недели в регионе отмечался антициклональный тип погоды, при котором температура воздуха с высотой не понижается, а, наоборот, увеличивается. Образование инверсионного слоя затрудняет перемешивание воздуха в приземном слое с более чистым вышележащим слоем воздуха", - пояснили синоптики.
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