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Из-за пожаров в Нижегородской области и в Мордовии в Удмуртии появился смог

14:40 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупные лесные пожары в Нижегородской области и в Республике Мордовия стали причиной возникновения смога в Удмуртии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

"В последние дни население все чаще задается вопросом об источнике возникновения смога в Удмуртии. На некоторых метеостанциях республики сейчас отмечается мгла - помутнение воздуха из-за скопления в нем взвешенных частиц пыли и дыма. В настоящий момент воздух в Удмуртию поступает с юго-западных регионов страны. В Нижегородской области и Республике Мордовия, в ряде других регионов сейчас наблюдается сложная пожарная обстановка. Из районов, где наблюдаются пожары, воздух может разноситься на тысячи километров", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сопутствующей причиной образования "мглы" над Удмуртией стало развитие инверсионного слоя в атмосфере. "В будние дни этой недели в регионе отмечался антициклональный тип погоды, при котором температура воздуха с высотой не понижается, а, наоборот, увеличивается. Образование инверсионного слоя затрудняет перемешивание воздуха в приземном слое с более чистым вышележащим слоем воздуха", - пояснили синоптики.

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