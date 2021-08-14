Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ
15:20 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками", - отметил генерал.
Максимцев добавил, что на сегодняшний день в ВКС нет системного опыта по применению женских экипажей, это новое направление работы.
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