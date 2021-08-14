Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в настоящее время работают над методологией применения женских экипажей в современных военных авиационных частях, сообщил журналистам в субботу замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.



"Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками", - отметил генерал.



Максимцев добавил, что на сегодняшний день в ВКС нет системного опыта по применению женских экипажей, это новое направление работы.



