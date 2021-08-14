0
0
0
НОВОСТИ

Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ

15:20 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в настоящее время работают над методологией применения женских экипажей в современных военных авиационных частях, сообщил журналистам в субботу замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками", - отметил генерал.

Максимцев добавил, что на сегодняшний день в ВКС нет системного опыта по применению женских экипажей, это новое направление работы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:40 14.08.2021
Из-за пожаров в Нижегородской области и в Мордовии в Удмуртии появился смог
0
172
14:30 14.08.2021
Восстановлению туризма в Испании может поспособствовать коррида - ассоциация
0
171
13:30 14.08.2021
Из-за непогоды в Краснодарском крае более 70 тыс. человек остаются без электричества
0
265
13:10 14.08.2021
Цифровые ID в Московском регионе получили 80 тыс. таксистов, остальные работать не смогут
0
308
12:40 14.08.2021
На севере Афганистана формирования талибов начали наступление на город Мазари-Шариф
0
359
12:30 14.08.2021
На субботних акциях протеста в Париже около 1,6 тыс. полицейских будут следить за порядком
0
331
11:20 14.08.2021
Провинцию Логар в Афганистане захватили талибы - АП
0
452
11:10 14.08.2021
На президентских выборах в Замбии лидирует кандидат от оппозиции
0
399
10:30 14.08.2021
Глубоководные дроны обследуют периметр вокруг упавшего в озеро на Камчатке вертолета
0
438
10:25 14.08.2021
Во Владимирской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали 22 человека - УМВД
0
411

Возврат к списку