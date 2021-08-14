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Из-за диверсии один из районов Багдада остался полностью без водоснабжения

16:30 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расположенный на западе Багдада район Эль-Карх остался полностью без водоснабжения из-за диверсии. Об этом сообщил в субботу телеканал "Скай ньюс - Арабия".

"Из-за диверсии на ЛЭП оказались полностью обесточены станции водоснабжения, обеспечивающие водой жилой район Эль- Карх", - отмечает телестанция.

Проблема электро- и водоснабжения очень остро стоит в Ираке, где после многолетних военных действий инфраструктура практически полностью вышла из строя и нуждается в ремонте и полной модернизации. В условиях летней жары люди сутками сидят без электроэнергии, не имеют доступа к питьевой воде, многие источники водоснабжения не пригодны для питья.

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