Обстоятельства крушения самолета Бе-200 выясняет посольство РФ в Турции

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Турции выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета Бе-200, сообщили в субботу ТАСС в российской дипмиссии.



"Выясняем обстоятельства крушения, к месту катастрофы командируются сотрудники консульского отдела посольства", - отметил собеседник агентства.



В администрации провинции Кахраманмараш сообщили ТАСС о том, что арендованный у РФ самолет Бе-200 тушил пожар в районе Ылыджа. "Пожар в этой гористой местности начался после удара молнии. Туда был направлен Бе-200, который вылетел из Аданы. Вскоре связь с самолетом была прервана, после этого в район были отправлены отряды спасателей", - рассказали в администрации.



