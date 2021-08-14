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Обстоятельства крушения самолета Бе-200 выясняет посольство РФ в Турции

17:30 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Турции выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета Бе-200, сообщили в субботу ТАСС в российской дипмиссии.

"Выясняем обстоятельства крушения, к месту катастрофы командируются сотрудники консульского отдела посольства", - отметил собеседник агентства.

В администрации провинции Кахраманмараш сообщили ТАСС о том, что арендованный у РФ самолет Бе-200 тушил пожар в районе Ылыджа. "Пожар в этой гористой местности начался после удара молнии. Туда был направлен Бе-200, который вылетел из Аданы. Вскоре связь с самолетом была прервана, после этого в район были отправлены отряды спасателей", - рассказали в администрации.

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