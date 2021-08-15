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На месте крушения Ми-8 на Камчатке возобновлены поисковые работы - МЧС

09:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камчатские спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в районе Курильского озера, приостановленные несколько часов назад из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"Поисковая операция возобновлена. Волны на озере стали меньше", - говорится в сообщении.

Ранее с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находится на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. За прошедшие сутки удалось также достать на поверхность тела четверых человек.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены, тела четверых найдены, судьба еще четверых остается неизвестной.

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