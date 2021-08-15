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Границу с Узбекистаном перешли более 80 афганских военных - МИД Узбекистана

09:30 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 84 военнослужащих Афганистана пересекли в субботу границу с Узбекистаном. Об этом сообщается в заявлении узбекского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.

"14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих ВС Афганистана численностью 84 человека пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами <...>, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых", - говорится в заявлении узбекского МИД.

МИД Узбекистана сообщил, что афганским гражданам была оказана необходимая помощь, а "также предоставлено питание и организовано их временное размещение".

Кроме того, ведомство ведет переговоры с Афганистаном по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста Дружбы Узбекистана и Афганистана. В течение 14 августа МИД организовал возвращение собственных граждан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги Термез - Мазари-Шариф.

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