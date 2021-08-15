При взрыве топливного резервуара в Ливане погибли более 20 человек - Красный Крест

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 22 человека погибли, 79 пострадали при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана. Об этом сообщил в "Твиттере" руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане. По его данным, несколько человек пропали без вести.



"Причина взрыва остается неизвестной, на месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у большинства из них ожоги различной степени тяжести", - отметил он.



По сведениям телеканала Эм-ти-ви, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв прогремел в 03:30 (совпадает с мск), следом начался сильный пожар. По словам очевидцев, спасатели сумели локализовать пламя.



