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При взрыве топливного резервуара в Ливане погибли более 20 человек - Красный Крест

09:40 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 22 человека погибли, 79 пострадали при взрыве в воскресенье резервуара для хранения топлива в районе Аккар на севере Ливана. Об этом сообщил в "Твиттере" руководитель Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане. По его данным, несколько человек пропали без вести.

"Причина взрыва остается неизвестной, на месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у большинства из них ожоги различной степени тяжести", - отметил он.

По сведениям телеканала Эм-ти-ви, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв прогремел в 03:30 (совпадает с мск), следом начался сильный пожар. По словам очевидцев, спасатели сумели локализовать пламя.

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