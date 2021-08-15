При взрыве топливного резервуара в Ливане погибли более 20 человек - Красный Крест
09:40 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Причина взрыва остается неизвестной, на месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у большинства из них ожоги различной степени тяжести", - отметил он.
По сведениям телеканала Эм-ти-ви, в резервуаре находилось 60 тыс. литров мазута. Взрыв прогремел в 03:30 (совпадает с мск), следом начался сильный пожар. По словам очевидцев, спасатели сумели локализовать пламя.
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