В Кабуле началась эвакуация сотрудников посольства США - Рейтер
10:15 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Большинство сотрудников готовы уехать <...> посольство продолжает работать", - рассказал агентству один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".
Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Президент США Джо Байден в субботу сообщил, что Соединенные Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана американских дипломатов, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании.
НОВОСТИ
- 10:20 15.08.2021
- Из-за землетрясения в Гаити погибло более 300 человек, пострадали около 1,8 тыс.
- 09:40 15.08.2021
- При взрыве топливного резервуара в Ливане погибли более 20 человек - Красный Крест
- 09:30 15.08.2021
- Границу с Узбекистаном перешли более 80 афганских военных - МИД Узбекистана
- 09:20 15.08.2021
- На месте крушения Ми-8 на Камчатке возобновлены поисковые работы - МЧС
- 20:20 14.08.2021
- В Кабуле нет паники, сохраняется относительно спокойная обстановка - очевидец
- 20:10 14.08.2021
- Чешские дипломаты покидают Афганистан
- 20:00 14.08.2021
- В районе аэропорта Кандагара ВВС США атаковали формирования талибов
- 19:50 14.08.2021
- На востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей, погибли 10 человек
- 19:40 14.08.2021
- Смерчи, оползни, подъемы рек могут быть вызваны цунами в Краснодарском крае - МЧС
- 18:30 14.08.2021
- На создание пожарных частей Забайкалью необходимо более 3 млрд рублей - губернатор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать