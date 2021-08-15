В Кабуле началась эвакуация сотрудников посольства США - Рейтер

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приступили в воскресенье к эвакуации сотрудников посольства в Кабуле. Об этом сообщило агентство Рейтер.



"Большинство сотрудников готовы уехать <...> посольство продолжает работать", - рассказал агентству один из американских чиновников, отметив, что сейчас посольство покидает "небольшая группа людей".



Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Президент США Джо Байден в субботу сообщил, что Соединенные Штаты развернут в целом 5 тыс. военных для обеспечения безопасного вывоза из Афганистана американских дипломатов, а также эвакуации афганцев, помогавших американским ВС за время военной кампании.



