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Из-за землетрясения в Гаити погибло более 300 человек, пострадали около 1,8 тыс.

10:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304, пострадали по меньшей мере около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает управление гражданской защиты республики.

"На настоящий момент зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг, - заявил представитель ведомства в эфире государственного телевидения. - Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения". По данным властей, часть из пострадавших госпитализированы.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд- Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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