Из-за землетрясения в Гаити погибло более 300 человек, пострадали около 1,8 тыс.

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304, пострадали по меньшей мере около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает управление гражданской защиты республики.



"На настоящий момент зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг, - заявил представитель ведомства в эфире государственного телевидения. - Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения". По данным властей, часть из пострадавших госпитализированы.



В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд- Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.



