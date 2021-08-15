Из-за землетрясения в Гаити погибло более 300 человек, пострадали около 1,8 тыс.
10:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На настоящий момент зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг, - заявил представитель ведомства в эфире государственного телевидения. - Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения". По данным властей, часть из пострадавших госпитализированы.
В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд- Анс и Нипп - в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.
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