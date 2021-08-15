Кабул находится под контролем властей - администрация президента Афганистана

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Афганистана заявили в воскресенье о контроле над Кабулом. Как сообщила администрация президента страны, "обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет". Заявление афганских властей цитирует телеканал "Аль-Арабия".



Источник в Кабуле сообщил ТАСС, что пока не располагает информацией о начале наступления талибов на столицу. "У нас нет информации о начале наступления, - сообщил он по телефону агентству. - Но мы не исключаем, что это может произойти в любой момент. По нашим данным, утром талибы находились на подступах к Кабулу в 15-20 км от него".





