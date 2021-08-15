0
0
34
НОВОСТИ

Кабул находится под контролем властей - администрация президента Афганистана

11:20 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Афганистана заявили в воскресенье о контроле над Кабулом. Как сообщила администрация президента страны, "обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет". Заявление афганских властей цитирует телеканал "Аль-Арабия".

Источник в Кабуле сообщил ТАСС, что пока не располагает информацией о начале наступления талибов на столицу. "У нас нет информации о начале наступления, - сообщил он по телефону агентству. - Но мы не исключаем, что это может произойти в любой момент. По нашим данным, утром талибы находились на подступах к Кабулу в 15-20 км от него".


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:40 13.08.2021
Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
0
571
20:06 12.08.2021
Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
0
769
22:20 11.08.2021
Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
0
1002
19:20 10.08.2021
Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу
0
1246
17:15 09.08.2021
Гансек ОДКБ: Афганистан все больше погружается в хаос...
0
1480
16:05 09.08.2021
Лукашенко высказался по поводу размещения войск РФ и ядерного оружия
0
1494
17:00 05.08.2021
Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением до 1 млн человек
0
2377
14:11 05.08.2021
Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа
0
2383
11:05 05.08.2021
Первая ракетная бригада Вооруженных сил Российской Федерации названа в честь разработчика комплексов «Точка-У» и «Ока»
0
2419
22:30 04.08.2021
Украина получит от Британии два тральщика которым уже по 20 лет
0
2582

Возврат к списку