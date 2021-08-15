Впервые за неделю коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил расти и впервые за неделю достиг 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.



В пяти из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался выше единицы. Это Москва, где он второй день держится на уровне 1,05, а также Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области (везде - 1,01).



В Воронежской области индикатор равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Самарской области - 0,98, в Санкт-Петербурге - 0,96, а в Подмосковье - 0,94.



