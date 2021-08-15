Из-за угрозы наступления талибов в Кабуле закрыты офисы, школы и магазины - СМИ
12:30 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что жители столицы рассказывают о начале утром в воскресенье наступления талибов на Кабул на западе города и звуках стрельбы на улицах. Однако эта информация пока не подтверждена из других источников.
Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти в стране произойдет мирным путем.
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