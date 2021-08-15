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Из-за угрозы наступления талибов в Кабуле закрыты офисы, школы и магазины - СМИ

12:30 15.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все государственные учреждения, офисы, школы и магазины в Кабуле закрыты на фоне информации о возможном начале наступления боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на столицу Афганистана. Об этом сообщила в воскресенье иранская телерадиовещательная корпорация ИРИБ, чей корреспондент находится в Кабуле.

Отмечается, что жители столицы рассказывают о начале утром в воскресенье наступления талибов на Кабул на западе города и звуках стрельбы на улицах. Однако эта информация пока не подтверждена из других источников.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти в стране произойдет мирным путем.

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